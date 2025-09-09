¿Existen alimentos que revierten el envejecimiento? Nutricionista respondió

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este martes, 9 de septiembre, la nutricionista Dahiana Castillo, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más y explicó la relación que hay entre los alimentos y el envejecimiento.

Inicialmente, la doctora Castillo, explicó que el envejecimiento está relacionado con los telóremos, puesto que son ellos quienes determinan la oxidación humana.

Asimismo, mencionó que en la actualidad existen estudios que demuestran que con una buena alimentación se pueden mantener o revertir los telómeros.

“En diferentes partes del mundo hay estudios que quieren demostrar esto”, afirmó.

¿Hay una edad en la que ya es demasiado tarde?

La también dietista, aseguró que “nunca es tarde” para mejorar los hábitos alimenticios, puesto que con la comida no solo se afecta la estética, también la salud cognitiva. “Se ha demostrado que personas de alrededor de 70 años que desarrollando masa muscular han mejorado su proceso de antienvejecimiento”.

Por otra parte, comentó que el “estudio midas” ha demostrado que el consumo de omega tres logró revertir la edad cognitiva hasta en 10 años.

¿Existen los alimentos milagrosos?

Según Castillo, no hay alimentos que por sí solos puedan revertir el envejecimiento; sin embargo, dijo que hay patrones y compuestos puntuales que pueden ayudar con esto.

Algunos de estos compuestos son:

Omega 3

Vitamina D

Magnesio

Coenzima q10

Polifenoles

Antioxidantes

No obstante, recalcó que estos compuestos no funcionan si no hay un estilo de vida saludable.

“Las personas piensan que solo comprando el alimento o tomando un suplemento se van a mejorar”, concluyó.

