El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Cuáles son los síntomas de los problemas de la tiroides? Experto explicó

El médico endocrino y experto en metabolismo, Óscar Rosero, pasó por los micrófonos de Salud y algo más, este lunes 8 de septiembre, habló sobre el cuidado de la tiroides y cómo se debe tratar el hipotiroidismo.

¿Qué es la tiroides?

El experto explicó que la tiroides es una glándula con forma de corbatín que se encuentra en el cuello y produce hormonas para el metabolismo y la energía, que es llamada hormona tiroidea.

¿Cuáles son los problemas de tiroides y sus síntomas?

Hipotiroidismo: no hay suficiente producción de hormonas por lo que hay cansancio, pereza, metabolismo lento

no hay suficiente producción de hormonas por lo que hay cansancio, pereza, metabolismo lento Hipertiroidismo: es la producción acelerada de hormonas presentando taquicardia e hiperdinamismo

es la producción acelerada de hormonas presentando taquicardia e hiperdinamismo Masas o nódulos: cuando se presentan es cáncer

Rosero explica que el más común es el hipotiroidismo, puede ser hereditario y es común en mujeres jóvenes.

Este problema puede generar cambios en el peso o el colesterol LDL, aunque el médico enfatizo en que si la afectación está controlada con medicación y los síntomas siguen, es muy probable que haya un problema de alimentación que esté afectando, como complicaciones generadas por la producción excesiva de insulina o el consumo de ultraprocesados.

¿Cuál es el tratamiento para el hipotiroidismo?

Rosero comentó que lo principal es hacer un diagnóstico adecuado y tener la certeza que si existe un problema de la tiroides, sea hereditario o autoinmune, más allá de cualquier factor externo.

Y el paso a seguir es darle al cuerpo la hormona faltante, esto se hace por medio de un medicamento llamado levotiroxina, que debe ser tomada en ayunas 30 a 1 hora antes de comer, pues los ácidos gástricos interrumpen el funcionamiento de este.

Escuche la entrevista completa:

Play/Pause ¿Cuáles son los síntomas de los problemas de la tiroides? Experto explicó 05:40 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W radio en vivo: