¿Cuáles son los síntomas de los problemas de la tiroides? Experto explicó
El problema más común es el hipotiroidismo, puede ser hereditario y es común en mujeres jóvenes.
Imagen de referencia. Foto: Getty Images
El médico endocrino y experto en metabolismo, Óscar Rosero, pasó por los micrófonos de Salud y algo más, este lunes 8 de septiembre, habló sobre el cuidado de la tiroides y cómo se debe tratar el hipotiroidismo.
¿Qué es la tiroides?
El experto explicó que la tiroides es una glándula con forma de corbatín que se encuentra en el cuello y produce hormonas para el metabolismo y la energía, que es llamada hormona tiroidea.
¿Cuáles son los problemas de tiroides y sus síntomas?
- Hipotiroidismo: no hay suficiente producción de hormonas por lo que hay cansancio, pereza, metabolismo lento
- Hipertiroidismo: es la producción acelerada de hormonas presentando taquicardia e hiperdinamismo
- Masas o nódulos: cuando se presentan es cáncer
Rosero explica que el más común es el hipotiroidismo, puede ser hereditario y es común en mujeres jóvenes.
Este problema puede generar cambios en el peso o el colesterol LDL, aunque el médico enfatizo en que si la afectación está controlada con medicación y los síntomas siguen, es muy probable que haya un problema de alimentación que esté afectando, como complicaciones generadas por la producción excesiva de insulina o el consumo de ultraprocesados.
¿Cuál es el tratamiento para el hipotiroidismo?
Rosero comentó que lo principal es hacer un diagnóstico adecuado y tener la certeza que si existe un problema de la tiroides, sea hereditario o autoinmune, más allá de cualquier factor externo.
Y el paso a seguir es darle al cuerpo la hormona faltante, esto se hace por medio de un medicamento llamado levotiroxina, que debe ser tomada en ayunas 30 a 1 hora antes de comer, pues los ácidos gástricos interrumpen el funcionamiento de este.
