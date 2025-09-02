¿Cuáles son los usos que se le dan a las células madre? Cirujano plástico explicó

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El cirujano plástico Marco Antonio Salazar Trujillo, pasó este martes, 2 de septiembre, por los micrófonos de Salud y Algo Más de W Radio para hablar sobre las células madre en las cirugías.

Puede leer: ¿Cuándo un dolor de espalda lleva a cirugía? Ortopedista explica signos de alarma

El especialista cuenta que estas ayudan a formar nuevos vasos y estimular el proceso de cicatrización, son del mismo paciente o se sacan de un donante que viene de un banco de estas, son extraídas de los cordones umbilicales de bebés donados.

¿Para qué se pueden utilizar?

Según el cirujano, pueden ser utilizadas para disminuir las líneas de expresión y arrugas en el campo estético. También son utilizadas para la mejora de las cicatrices, queloides y retracciones que estas heridas pueden mejorar significativamente la funcionalidad de las personas y la calidad de vida de quienes lo sufre, cuando por las retracciones pueden llegar a tener limitaciones en la movilidad.

Alopecia

Según Salazar, a los pacientes con caída del pelo les ayuda estimular el folículo piloso, ayudando a recuperar el crecimiento, fortalecer el cabello presente.

Afirma que, aunque se puede utilizar para esto, únicamente con este tratamiento no se regenera el cabello por lo que se utiliza normalmente en conjunto con los implantes capilares, “no reemplaza, pero lo complementa” dijo hablando de si estos sustituyen los implantes.

Plasma y Células madre, diferencias

El cirujano comenta que la diferencia es grande y más que todo por el cómo se obtiene pues este se adquiere por medio de una muestra de sangre normal; pues el plasma contiene factores de crecimiento, concentración de proteínas, vitaminas y otros complementos.

Pero las células madre, tienen ADN, material genético y componentes citoplasmáticos, se obtienen cuando es del mismo paciente por la extracción de grasa, no necesariamente una liposucción, y se busca aislar las células madre.

Otra de las formas de obtenerlas es por medio de una biopsia de la médula ósea por medio de un punzón.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause ¿Cuáles son los usos de las células madre? Cirujano plástico explicó 06:38 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W radio en vivo: