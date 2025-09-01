Tres productos clave para prevenir el envejecimiento, según dermatóloga

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este lunes, 1 de septiembre, en los micrófonos de Salud y Algo Más habló la doctora y dermatóloga Angélica Guatibonza, quien se refirió al envejecimiento y como prevenirlo.

Inicialmente, la dermatóloga explicó que el envejecimiento es un proceso biológico inevitable. Sin embargo, es algo que se puede prevenir.

¿Desde qué edad se debe iniciar con los cuidados?

La experta mencionó que es importante aplicarse bloqueador solar desde los seis meses de edad diariamente, ya que en muchas ocasiones solo se aplica al realizar actividades al aire libre.

“Es crucial hacerlo desde los seis meses, puesto que a los 18 años ya se absorbió la radiación solar”, dijo.

¿Cómo saber qué bloqueador usar?

Por otra parte, la dermatóloga afirmó que el bloqueador solar es único para cada persona, todos los seres humanos tienen un tipo de piel distinta – grasa, seca o mixta—. Es importante identificar que tipo de piel se tiene y así mismo comprar un bloqueador especial.

“También depende de la actividad que se hace, hay bloqueadores para deporte, anti agua, etc.”, mencionó.

¿Qué productos son indispensables para prevenir el envejecimiento?

La doctora Guatibonza, recomendó tres productos que deben ser indispensables:

Bloqueador solar Hidratante Limpiador

Bogotá es una ciudad con mucha polución y contaminación, es por eso que “se debe hacer una limpieza dos veces al día”.

¿La alimentación influye en el envejecimiento?

Finalmente, la doctora aseguró que los tratamientos tópicos o inyectables funcionan, sin embargo, hay cuatro hábitos indispensables:

Alimentación: Se debe tomar agua y comer alimentos con antioxidantes (alimentos verdes).

Estrés: Los altos niveles de estrés aumentan influyen en la piel.

Sueño: Como mínimo se debe dormir 7 horas diarias.

Ejercicio: Es indispensable hacer ejercicio frecuentemente.

Escuche la entrevista completa:

