¿Cuántas horas de sueño debe tener una persona para descansar? Doctora respondió

Este jueves, 28 de agosto, en los micrófonos de Salud y Algo Más habló la doctora Vicky Pérez, quien se refirió a cómo las personas pueden tratar el cansancio que les va dejando su carga rutinaria en la vida cotidiana, ya que, en algunos casos, no se sabe manejar.

La doctora inició explicando en la entrevista que “es normal tener cansancio y cuando uno encuentra esa sensación, se puede correlacionar con el día que uno tuvo y el desgaste, cuando uno se levanta al día siguiente y está descansando, es normal”.

Sin embargo, comentó que deja de ser normal cuando uno duerme, tiene horas de sueño correctas y al día siguiente no se siente un descanso o una reparación. Según dijo, ahí “hay que entrar a revisar porque puedes ser por varios factores, hay una lista grande”, entre las que mencionó falta de vitamina y algunas enfermedades.

¿Cuántas horas debe dormir una persona?

La experta fue puntual en este apartado de la conversación y subrayó: “El sueño a veces creemos que lo podemos negociar, que podemos trasnochar más, pero las 7 u 8 horas de sueño son necesarias, es necesario también el barrido que hace el cerebro ”.

Dejando entre ver que un ser humano debe dormir entre 7 u 8 horas cada noche.

Así, la médica reveló que, para este fin, de manera previa “es muy importante tener rutinas, es decir, buscar el mismo horario para irse a dormir, que el espacio sea agradable e incluso tener una libreta para dejar pendientes”. Esto, porque permite darle la señal al cerebro de que no se nos olvidarán las cosas que debemos hacer el día siguiente y, por lo tanto, no nos llevaremos cuestionamientos a la cama.

“También es importante hacer un cierre del día para que el cerebro sienta que durante la jornada sí se hicieron cosas y se lograron cosas”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

