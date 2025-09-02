El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Estos son algunos síntomas que podrían indicar que hay desprendimiento de retina: oftalmólogo habla

Este martes, 2 de septiembre, habló en los micrófonos de Salud y Algo Más el doctor oftalmólogo Orlando Ustáriz González, quien se refirió al desprendimiento de retina, explicando los causas y los síntomas de la afección.

En su primera intervención, el doctor Ustariz mencionó que la “retina tiene varias capas, y unas importantes que son las externas, que es en donde están los receptores y fotorreceptores”.

“Es un complemento de varias cosas que deben estar funcionando correctamente para que la función se haga posibles”, agregó.

¿Qué síntomas indicarían un desprendimiento de retina?

El oftalmólogo puntualizó, sobre los síntomas que sí hay unos, aunque no indiquen al 100% que se tenga el padecimiento. Podrían ser señales de alarma.

“Los pacientes, principalmente, jóvenes de 20 o 30 años van porque ven mosquitos en el ojo. Leen en Google y sale que es desprendimiento de ratina, pero estos desprendimientos ocurren desde los 55 o 65 años. Con la edad se va perdiendo la adherencia del vítreo posterior a la retina, es una separación bruza que sucede de forma súbita y cuando sucede el paciente ve telarañas o mosquitos flotantes“, contó.

Y agregó: “La aparición brusca de moscos en el ojo a una edad de 55 o 65 años de edad es una causa para asistir al oftalmólogo porque es la principal causa de desprendimiento de retina”.

“Si uno ve destellos, mosquitos o una sombra que está tapando el ojo, eso no es normal”, comentó.

Además, resaltó que “los pacientes miopes sí son mos propensos” a en un futuro tener desprendimiento de la retina.

Por otro lado, el doctor mencionó que hay algunos deportes en los cuales se lleva a una predisposición del desprendimiento de retina, por ejemplo fútbol y boxeo, dijo.

Alimentos que ayudan a la salud del ojo

Finalmente, el experto resaltó la importancia del consumo de los alimentos color naranja para el beneficio del ojo. “Tienen mucho vitamina A y la vitamina A ayuda a los ojos a la transmisión de los impulsos eléctricos”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

