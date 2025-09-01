¿Cuáles pueden ser las causas de un aborto espontáneo? Ginecóloga dio detalles

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La ginecóloga Nataly Martínez Cifuentes pasó este, 1 de septiembre, por los micrófonos de Salud y Algo Más de W Radio para hablar sobre los abortos espontáneos.

Iniciando, la ginecóloga aclaró que tener un bebé, es una de las cosas más difíciles “un bebe vivo y sano, es un milagro, solo del 25 a 30% son los que llegan a término de manera exitosa”, también comentó que la mayoría de perdidas se dan en las primeras etapas, cuando aún no se muestra el embarazo.

Causas

La especialista explicó que estas son algunas de las razones más comunes de pérdida de un embarazo:

El 50 y 60%, de pérdidas se dan por alteraciones genéticas.

El 30% de estas se da por alteraciones endocrinas , problemas de progesterona, problemas de hormonas, problemas de diabetes.

, problemas de progesterona, problemas de hormonas, problemas de diabetes. El 10% por otras causas como infecciones, miomas y otros.

Signos de Alerta

Martínez explicó, que si se presentan cólicos más fuertes de lo normal, diferentes a cuando arranca el embarazo o empieza el crecimiento, junto con un sangrado, es necesario y urgente en todos los casos se debe ir a consulta médica de manera inmediata.

La obstetra enfatizó que este evento desafortunado puede ocurrir en cualquier momento y no se limita a las madres primerizas, recomienda que si se quiere volver a intentar quedar embarazada, debe esperar un lapso de 6 meses a 1 año. Eso le toma al cuerpo recuperarse de su preparación gestacional.

De 15 mujeres, 1 vuelve a tener un aborto espontáneo, según la especialista.

Escuche la entrevista completa:

