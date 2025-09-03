¿Una persona delgada puede tener obesidad? Especialista explicó

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El médico internista, Juan José Márquez, pasó este miércoles, 3 de septiembre, por los micrófonos de Salud y Algo Más de W Radio para hablar sobre las personas que sufren de sobrepeso siendo delgadas

Marquez, enfatiza la insuficiencia del Índice de Masa Corporal (IMC) como única medida de obesidad. El IMC es una operación matemática que no refleja la composición real del cuerpo en cuanto a grasa y músculo.

Ahora se define la obesidad como un exceso de grasa, demandando clasificaciones basadas en la distribución y porcentaje de grasa corporal, según el especialista.

Este cambio lo habla como algo vital, ya que el estigma social de la delgadez lleva a personas a adelgazar sin priorizar la salud integral, resultando en un IMC normal pero con grasa excesiva (más del 20%) y riesgo de diabetes o problemas cardiovasculares,

El especialista alerta sobre la grasa abdominal, que en personas delgadas con cierta barriga conlleva un riesgo cardiovascular superior, incluso comparado con personas más robustas pero con buen músculo.

Recomendaciones del especialista

Márquez recomienda la bioimpedanciometría de grado médico y el dinamómetro de agarre para evaluar fuerza muscular, que son los exámenes que se pueden hacer para determinar si hay más grasa que músculo, también remarca que la actividad física regular y una alimentación consciente: evitar ultraprocesados y azúcares, y aumentar proteínas de alta calidad (vegetales o animales), con apoyo nutricional y, si es necesario, suplementos proteicos junto a un plan de ejercicio, son de gran ayuda para mantener un balance.

Escuche la entrevista completa:

