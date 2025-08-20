¿Funcionamiento del cerebro cambia en personas diestras y zurdas? Neurólogo explicó diferencias

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El neurólogo Leonardo Bello pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más de W Radio para hablar sobre el funcionamiento del cerebro en personas diestras, ambidiestras y zurdas, asegurando que sí hay diferencias.

“Sí cambia el funcionamiento del cerebro de acuerdo a la mano dominante”, afirmó, destacando que se cambian las áreas corticales, regiones especializadas en la corteza cerebral.

“Las áreas especializadas del cerebro pueden variar dependiendo de la mano dominante”, añadió.

Lea aquí: Estos son los casos en los que es necesario el contacto cero después de terminar una relación

¿Cómo funciona el cerebro en diestros y zurdos?

Según explicó Bello, la decusación cerebral es cuando las vías del cerebro se cruzan: “por ejemplo, la vía visual que comienza desde la retina y va hasta la parte posterior del cerebro, se cruza hacia el lado izquierdo y viceversa”.

“Si tengo mi mano dominante derecha, mi cerebro izquierdo se especializará en la vía visual e identificación de imágenes. Lo mismo sucede con las personas que usan la mano izquierda, su cerebro se especializará en la nitidez de imagen”, afirmó.

No obstante, aclaró que una persona use más una parte del cerebro que otra. “Eso es una falsa información”.

¿Los zurdos son en realidad mejores en ciertas actividades?

“En el lado derecho del cerebro están todas las áreas especializadas de coordinación del movimiento, la motricidad fina. Eso dio la percepción que las personas zurdas manejaban más el cerebro derecho y por eso se consideran que son más creativas y artísticas. De ahí nace ese mito”, indicó.

Asimismo, se refirió al caso de las personas ambidiestras, aclarando que alguien solo puede ser considerado así cuando tiene la misma habilidad en ambas manos.

¿Se nace con la dominancia de una parte del cerebro o se adquiere?

Comentó que no hay una respuesta lógica u objetiva, pero expresó que lo que se conoce es que “la dominancia se adquiere”, aunque las condiciones genéticas influyen. “No existen personas 100% diestras”.

Reviva la entrevista completa a continuación: