“De una infección leve a una mortal”: Especialista explicó cuáles son los peligros del dengue

De una infección leve a una mortal ¿Cuáles son los peligros del dengue? Especialista explicó

El infectólogo pediatra, Juan Pablo Londoño, estuvo en los micrófonos de Salud y algo más, para hablar sobre El dengue y sus riesgos.

El especialista define el dengue como una enfermedad viral, la cual es endémica de los países de trópico, que al 2024 presento 300.000 casos en Colombia y 300 muertes.

¿Qué tan fuertes son las infecciones de dengue?

“Desde infecciones leves o potencialmente mortales” dijo Londoño cuando hablo sobre los riesgos del dengue, por eso también enfatiza en que la segunda vez que se sufre esta enfermedad es peor que la primera, pues son diferentes tipos de infecciones y mucho más fuertes, lo que hace que el sistema inmunológico ‘se descontrole’.

Además que alguien puede pasar por esta hasta 4 veces.

Riesgos

Según el infectólogo, las segundas y terceras veces con las más riesgosas, pues es en donde se ven más complicaciones, por esto lo llaman por etapas

Dengue sin signos de alarma: es de las primeras veces y no existen complicaciones

es de las primeras veces y no existen complicaciones Dengue con signos de alarma: segundas y terceras veces en donde el sistema inmunológico empieza a mostrar ‘banderitas rojas’

segundas y terceras veces en donde el sistema inmunológico empieza a mostrar ‘banderitas rojas’ Dengue con hemorragia: complicaciones avanzadas

Vacunación contra el dengue

Desde el 2024, Colombia cuenta con una vacuna contra los 4 tipos del dengue, la que es altamente efectiva para prevenir el contagio, funcionan para quienes han contraído dengue como quienes no, tiene licenciamiento hasta los 60 años, pues el dengue puede dar durante toda la vida, según el especialista.

Esta vacuna se aplica en dos dosis con 3 meses de separación y por ahora es una vacuna paga, que no se encuentra dentro del programa público de vacunación.

Escuche la entrevista completa aquí:

