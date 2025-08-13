Inició piloto de vacunación contra el dengue en Cartagena

Inició la vacunación masiva en Cartagena contra el dengue que busca inmunizar a 20.000 niños y niñas en la ciudad, priorizando la población con mayor riesgo. El piloto está liderado por el distrito y la ANDI, que aportó recursos inicialmente de mil millones de pesos.

La capital de Bolívar encabeza la lista de las ciudades con mayores casos, con más de 4.700, y presenta un aumento del 400% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

“Es una enfermedad que puede ser inofensiva, pero también puede causar la muerte y, pues ahí en esa complejidad, hemos activado nuestro plan de vacunación, y pues con estas dosis que nos está donando la iniciamos, vinculando a la infraestructura educativa, a la comunidad educativa a este proceso porque lo que necesitamos es más promoción, más comunicación, más autocuidado”, indicó Dumek Turbay, alcalde de Cartagena.

Hoy fueron vacunados 431 estudiantes de octavo, noveno, décimo y undécimo de la institución educativa San Felipe Neri en el barrio Olaya Herrera, uno de los sectores donde se registra el mayor número de casos.

Las edades de aplicación del biológico para la primera etapa serán entre los 9 y 19 años.

“Vamos a hacer una campaña también entre empresarios para lograr, ojalá, tener hasta 4.000 millones de pesos, lo cual va a tener un gran impacto. Y esto quizá, habría que decirlo, termina siendo también como una continuación de esa vacunación que hicimos durante la pandemia, que ustedes recordarán fue la vacunación más grande del mundo hecha por el sector privado”, añadió el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master.

Cabe destacar que la vacuna fue desarrollada por la farmacéutica japonesa Takeda y ofrece un 98% de protección contra la enfermedad.