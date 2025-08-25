¿Cuáles son los riesgos de los procesos estéticos en el rostro? Especialista explicó

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La dermatóloga Carolina Solórzano estuvo este lunes, 25 de agosto, por los micrófonos de Salud y Algo Más de W Radio para hablar sobre cuáles son los riesgos estéticos dermatológicos.

Lo primero que enfatiza la dermatóloga es que las complicaciones son un riesgo que siempre está ahí y que lo importante en cada especialista es que sepa cómo actuar cuando existe una, dependiendo siempre del procedimiento que se esté efectuando.

¿Cómo especialistas advierten esto?

Solórzano comenta que dentro del consentimiento informado que firma cada paciente antes del procedimiento, están los riesgos que puede llevar “la mayoría de veces no pasan, pero siempre está sobre la mesa” dijo la especialista.

También explica que cada paciente es diferente y que por ejemplo personas con enfermedades autoinmunes están mucho más propensas a tener complicaciones, pues su cuerpo reacciona de manera diferente a los inyectables, “la relación médico paciente es muy importante para reducir el riesgo” pues cuenta que muchas veces quienes saben que tienen estos padecimientos, no lo dicen.

¿Los moretones son preocupantes?

Según la dermatóloga, los morados son el efecto secundario más esperado, pues siempre se va a generar trauma, también recomienda estar en contacto constante al otro día de un procedimiento con el médico, pues las oclusiones vasculares se ven muy similares a un morado normal.

Por último, habló sobre los productos que no son originales y de laboratorios confiables, pueden generar reacciones alérgicas a las cuales no se sabe como responder, porque no tienen conocimiento de lo que se aplicó, enfatizó que si no existe el presupuesto, es mejor cuidarse y no arriesgarse a hacer algo mal.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause ¿Cuáles son los riesgos de los procesos estéticos? Especialista explicó 04:25 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W radio en vivo aquí: