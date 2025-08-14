Salud y algo másSalud y algo más

¿Las manchas tienen solución? Dermatólogo entregó detalles

“Un buen dermatólogo, buenas tecnologías, buenos medicamentos y sobre todo un buen paciente” son las claves para prevenir las manchas, según el especialista.

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Aury Lamadrid

El Médico cirujano especialista en dermatología, Cesar González Ardila, pasó por los micrófonos de Salud y algo más y habló sobre el tratamiento de las manchas y las rutinas de piel.

El dermatólogo habló sobre como hoy en día el tratamiento para manchas ha evolucionado de forma radical. Existen muchas nuevas tecnologías y medicamentos para solucionar este problema, por esto se va a llevar a cabo el Congreso Internacional de Melasma en su segunda versión, en a ciudad de Bogotá, con 25 panelistas internacionales y 19 nacionales.

¿Cómo funcionan las manchas por el sol?

El especialista explicó que para este tipo de manchas, debe haber un esfuerzo mayor que gafas de sol, protector solar en la cara y un sombrero, puesto que, si el resto del cuerpo está expuesto al sol, esto no será muy efectivo.

Puede leer:

¿Existe solución para las manchas?

El dermatólogo afirmó que sí se pueden solucionar las manchas y quitarlas; sin embargo, esto va de la mano de un tratamiento riguroso “un buen dermatólogo, buenas tecnologías, buenos medicamentos y sobre todo un buen paciente” son las claves según el especialista.

Explicó también que las mujeres embarazadas pueden tratar su pigmentación durante y después del embarazo, pues estas son propensas por diferentes tipos de causas a las manchas, pero dependiendo de la etapa del embarazo y que tratamiento se lleve pueden llevar un tratamiento que no produzca ningún riesgo.

¿Qué buscar en un protector solar?

El doctor dio tres tips fundamentales para buscar y utilizar un protector solar que realmente cumpla su función:

  • En su empaque deben decir SPF y protección contra rayos UVA y UVB
  • Deben tener un SPF en un rango de 30 a 50, menos de esto no genera ninguna protección
  • Utilizar la cantidad adecuada, un protector que sea de 80 g debe durar, máximo, un mes

Escuche la entrevista completa aquí:

