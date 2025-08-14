¿Las manchas tienen solución? Dermatólogo entregó detalles

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El Médico cirujano especialista en dermatología, Cesar González Ardila, pasó por los micrófonos de Salud y algo más y habló sobre el tratamiento de las manchas y las rutinas de piel.

El dermatólogo habló sobre como hoy en día el tratamiento para manchas ha evolucionado de forma radical. Existen muchas nuevas tecnologías y medicamentos para solucionar este problema, por esto se va a llevar a cabo el Congreso Internacional de Melasma en su segunda versión, en a ciudad de Bogotá, con 25 panelistas internacionales y 19 nacionales.

¿Cómo funcionan las manchas por el sol?

El especialista explicó que para este tipo de manchas, debe haber un esfuerzo mayor que gafas de sol, protector solar en la cara y un sombrero, puesto que, si el resto del cuerpo está expuesto al sol, esto no será muy efectivo.

¿Existe solución para las manchas?

El dermatólogo afirmó que sí se pueden solucionar las manchas y quitarlas; sin embargo, esto va de la mano de un tratamiento riguroso “un buen dermatólogo, buenas tecnologías, buenos medicamentos y sobre todo un buen paciente” son las claves según el especialista.

Explicó también que las mujeres embarazadas pueden tratar su pigmentación durante y después del embarazo, pues estas son propensas por diferentes tipos de causas a las manchas, pero dependiendo de la etapa del embarazo y que tratamiento se lleve pueden llevar un tratamiento que no produzca ningún riesgo.

¿Qué buscar en un protector solar?

El doctor dio tres tips fundamentales para buscar y utilizar un protector solar que realmente cumpla su función:

En su empaque deben decir SPF y protección contra rayos UVA y UVB

y protección contra Deben tener un SPF en un rango de 30 a 50, menos de esto no genera ninguna protección

Utilizar la cantidad adecuada, un protector que sea de 80 g debe durar, máximo, un mes

Escuche la entrevista completa aquí:

