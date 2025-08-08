Salud y algo másSalud y algo más

Ojo perezoso: ¿A qué edad debe ser tratado?, oftalmólogo explicó

Situaciones como sufrir de miopía, astigmatismo y no tratarlas a tiempo llevan a este diagnóstico

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Aury Lamadrid

El oftalmólogo Saúl Antonio Hernández pasó por los micrófonos de Salud y algo más y habló sobre la ambliopía, conocida popularmente como ‘ojo perezoso’.

Según el oftalmólogo, este defecto visual debe ser tratado en la etapa temprana de la infancia, entre los 7 a 10 años, pues después de esto detiene el desarrollo visual.

¿Qué podría llevar a tener este defecto visual?

La razón principal que menciona el especialista es no tener un diagnóstico de un experto visual a tiempo, donde situaciones como sufrir de miopía, astigmatismo y no tratarlas a tiempo llevan a este, así como el estrabismo.

¿Cómo saber si un niño sufre de ambliopía?

El oftalmólogo da algunos de los síntomas que pueden presentar los niños:

  • Acercarse demasiado a los objetos
  • Guiñar el ojo para ver bien
  • Cambios emocionales repentinos
  • Aislamiento

Son algunos de los aspectos a tomar en cuenta para llevar a los niños a una valoración oftalmológica.

Para finalizar, el especialista enfatiza que se puede saber o predecir si los niños presentan algún defecto visual dentro del primer año, para estimular en los casos diagnosticados se utilizan los parches en el ojo que tiene mejor vista, una hora por año de vida del paciente.

