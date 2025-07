Corte Constitucional ordena proteger derechos de mujeres migrantes en estado de embarazo

La Sala de Tutelas de la Corte Constitucional ordenó a las entidades del Estado proteger los derechos de las mujeres migrantes en estado de gestación especialmente cuando no cuentan con recursos y presentan diagnósticos de salud riesgosos, al analizar las falencias de atención a una mujer peruana, migrante irregular, quien además es portadora de VIH.

La mujer, según denunció en una tutela, no había recibido ningún tipo de atención prenatal a pesar de su complicada historia clínica. Por lo anterior, la Corte ordenó que las entidades de salud atiendan a las mujeres embarazadas migrantes de forma garantista y se les permita acceder además a un parto digno y post-parto, así como otros servicios posteriores que requieran con ocasión del embarazo.

“También se debe garantizar la atención en salud a las personas migrantes en situación irregular que tengan un diagnóstico de VIH, pues el tratamiento dirigido a tratar la enfermedad es indispensable para estabilizar la salud y preservar la vida. Finalmente, la Sala reiteró que los niños y niñas recién nacidas en territorio colombiano deben ser afiliadas inmediatamente al Sistema de Seguridad Social en Salud para recibir la atención integral que en adelante requieran” se lee.

Así las cosas, y reconociendo que en el caso de la mujer migrante esta no habría pedido regularizar su situación en el país, y que a la niña no se le cercenó el derecho a ser afiliada al sistema de salud, la Sala ordenó al hospital garantizar toda la atención posparto que requiera la mujer e instó a las autoridades territoriales a que verifiquen que la demandante no esté teniendo dificultades en el acceso al tratamiento por su diagnóstico de VIH; asimismo se ordenó a Migración Colombia verificar la situación migratoria de la mujer y avanzar en los trámites para su regularización.