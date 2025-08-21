El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Cómo cuidar la voz? Experta entregó tips y ejercicios para las cuerdas vocales

La doctora Karen Engativá Pardo, fonoaudióloga con formación en vocología, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más de W Radio y entregó consejos para cuidar la voz.

Según comentó, la mayoría de consultas que tiene se presentan por disfonías, que se generan por problemas en las cuerdas vocales o en la movilidad de estas.

“Las personas consultan porque se sienten cansadas al hablar, o porque la voz baja en cuanto a intensidad, duele, tiene un rango limitado”, dijo, explicando que algunos artistas no pueden registrar tonos agudos ya que está muy limitado “y van a tener que forzar su voz”.

Tips y ejercicios para cuidar la voz

Para esto, la experta recomendó mantener una buena hidratación no solo con agua, sino combinada con frutas y contenido hídrico.

“Se pueden hacer nebulizaciones, esto da una hidratación directa a la mucosa de la laringe, es una buena lubricación para producir la voz de manera cómoda y natural”, dijo.

Además, resaltó que “a estos músculos hay que mantenerlos hidratados para que funcionen bien”.

Ejercicios básicos para las cuerdas vocales