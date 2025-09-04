Salud y algo másSalud y algo más

¿Las emociones pueden ser causantes de trastornos alimenticios? Psicóloga respondió

Se pensaría que las dietas son únicamente para bajar de peso, sin embargo, esto ocurre también con las emociones.

Imagen de referencia. Getty Images.

Este jueves, 4 de septiembre, Faddua Hatem, psicóloga clínica, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más y explicó cómo afectan las dietas emocionales en las personas.

¿Cómo funcionan las dietas emocionales?

Se pensaría que las dietas son únicamente para bajar de peso, sin embargo, esto ocurre también con las emociones, nos restringimos de sentir ciertas emociones porque pueden ser incómodas o por las sensaciones que están generan.

“No nos damos cuenta de la cantidad de dieta emocional que hacemos hasta que el cuerpo lo manifiesta”, dijo

¿Las emociones pueden ser causantes de trastornos alimenticios?

De acuerdo con la especialista, las dietas emocionales tienen mucha relación con la alimentación, puesto que, muchos de estos trastornos alimenticios se producen como una forma de esconder desequilibrios en el estado del ánimo.

“Esas dietas se transforman en conductas compulsivas o restrictivas con la comida”, aseguró.

Escuche la entrevista completa:

Escuche W Radio en vivo aquí:

