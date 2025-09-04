El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Cuáles son las principales causas de un paro cardiaco? Experto entregó detalles

Este jueves, 4 de septiembre, el doctor Manuel Puerta, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para explicar los tipos de dolores en el pecho.

¿Como diferenciar un dolor de pecho de infarto?

De acuerdo con el experto, no es proceso sencillo, sin embargo, mencionó que algo característico del dolor producido por un infarto es que es “opresivo en la mitad del pecho, que se esparce por el cuello y que puede durar más de 10 minutos”.

¿Cuánto ejercicio se debe hacer?

El experto aclaró que lo ideal es hacer 30 minutos de ejercicio durante 5 días a la semana. Hacer ejercicio en exceso en ocasiones puede ser perjudicial y contraproducente.

“Se cree que entre más ejercicio más salud cardiovascular. Sin embargo, no es así, deportistas como los maratonistas están más predispuestos a presentar dilatación de ventrículos, arritmias o muerte súbita”, dijo.

¿Cuáles son las causas de un infarto?

Finalmente, el también cardiólogo, explicó que lo primero que se revisa es la carga genética, puesto que los antecedentes familiares pueden aumentar las probabilidades.

“Si los padres tuvieron enfermedades coronarias, puede aumentar la probabilidad de infarto”, aseguró.

Además, dijo que se revisan los hábitos de vida que pueden aumentar los factores de riesgo, estos hábitos pueden ser:

Fumar

Sedentarismo

Diabetes

Obesidad

Colesterol alto

Escuche la entrevista completa: