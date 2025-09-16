El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Es clave ver con qué velocidad comen los niños”: Pediatra entregó alertas para evitar obesidad en niños

El doctor Héctor Mendoza, pediatra, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más de W Radio y habló sobre la obesidad infantil a nivel mundial.

“La alimentación, todos los hábitos se van a fomentar desde el hogar y desde los adultos, nosotros somos los que debemos tener esta comunicación asertiva con los niños”, dijo.

Según el experto, la salud viene desde casa, por lo que es importante identificar todos los patrones de alimentación de los padres. “Es clave ver con qué velocidad comen los niños, las señales de apetitos y ansiedad”, agregó.

Incluso, reveló que “muchas veces los padres piensan que no está comiendo y le siguen dando comida y no atienden a las señales de apetito y saciedad”, afirmó.

El también autor del libro ‘Pediatra en casa’, aseguró que este pretende entablar los siete pilares de la salud que van a fomentar una salud integral.

“La pediatría funcional pretende educar a la familia y tener un hábito de alimentación saludable”, explicó.