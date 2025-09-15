El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Así es ‘El 7 Mujeres, muchas mueren por él’, documental que busca abrir la conversación sobre VPH

Según cifras de Cáncer Today, en Colombia, siete mujeres mueren cada día por cáncer de cuello uterino, una enfermedad que, en la mayoría de los casos, es prevenible y que, además, es asociada en más del 95 % al Virus del Papiloma Humano (VPH).

A raíz de esta coyuntura que se crea el cortometraje ‘El 7 Mujeres, muchas mueren por él’, filme que recientemente fue reconocido con el Effie Oro en la categoría Branded Content. El contenido fue creado en conjunto por MSD Colombia y la Liga Colombiana contra el Cáncer, en alianza con Macan Colombia.

Johana Ballesteros, gerente general de MSD Colombia, habló en Salud y Algo Más sobre el tema.

“Lo que quisimos fue romper tabúes y poder hablar del VPH de una manera cercana, directa y sin miedo a través del séptimo arte, destinado al entretenimiento y no necesariamente hacia la educación, entonces se nos ocurrió unir estos dos aspectos tan importantes”, dijo en su primera intervención.

Y agregó: “tiene como objetivo que hombres y mujeres adultas prioricen su salud”.

Vea el documental aquí:

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause Así es ‘El 7 Mujeres, muchas mueren por él’, documental que busca abrir la conversación sobre VPH 05:45 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: