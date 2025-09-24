¿Cómo saber si sufre fatiga crónica? Neurólogo explica cuándo el cansancio se vuelve peligroso

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

MedlinePlus explica que la encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica es una enfermedad grave y prolongada que afecta muchos sistemas del cuerpo. A menudo, puede impedirle realizar sus actividades habituales. A veces es posible que se le dificulte en extremo o ni siquiera pueda levantarse de la cama.

Para hablar sobre el tema, en Salud y Algo Más conversamos con el neurólogo Leonardo Bello.

“Se trata de una sensación de imposibilidad para hacer las cosas, va mucho más allá de la sensación física, pasa por lo neurológico, la velocidad del pensamiento se vuelve lenta, tanto para actuar como para memorizar, entre otras”, explicó.

¿Por qué se causa la fática crónica?

Según explicó el experto en W Radio, “hay que buscar la causa específica para cada persona”, en su mayoría se generan por:

Cambios en el sistema inmunitario

Estrés físico o emocional

Problemas emocionales por trabajo o familia.

Cambios en la forma en que las células del cuerpo obtienen su energía

Genética: En ocasiones, la enfermedad puede ser hereditaria

¿Cómo saber si tiene fatiga crónica?

Los síntomas primarios o centrales del síndrome de fatiga crónica son:

No poder realizar actividades que hacía antes de la enfermedad, además de fatiga intensa. La fatiga debe durar seis meses o más y no mejora con el descanso

Malestar post-esfuerzo: Significa que sus síntomas empeoran después de cualquier actividad física o mental.

Problemas para dormir.

Problemas con el pensamiento y la memoria.

Sentirse aturdido, mareado, débil o desmayarse al estar de pie o sentado.

El experto recomendó en Salud y Algo Más manejar las situaciones de estrés para evitar normalizarlas, mejorar los hábitos, la alimentación, calidad del sueño y aumentar la actividad física.

Escuche la entrevista en Salud y Algo Más:

