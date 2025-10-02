El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Por qué la técnica de semipermanente y acrílico debilita la uña? Dermatóloga explicó

La médica dermatóloga Lina María Llanos estuvo en los micrófonos de Salud y Algo Más, este miércoles, 1 octubre, para hablar sobre los riesgos o efectos secundarios que puede experimentar al usar semipermanentes y uñas acrílicas.

La especialista contó que ya se lleva tiempo hablando de los componentes perjudiciales de las sustancias utilizadas para hacer este tipo de uñas, que con la exposición crónica a los humanos pueden llegar a ser reprotóxicos, lo que puede decir que tienen efectos negativos en la reproducción de los humanos.

También hay componentes como metacrilatos y otros que son potentes sensibilizadores que pueden generar dermatitis. Por el lado de la luz UV, la radiación puede generar envejecimiento de la piel y cáncer de piel.

¿Cuál es la recomendación en el uso de acrílico y semipermanente?

Según la especialista, la uña se debilita y esto es negativo pues esta es una estructura de protección. Algunas de las recomendaciones de la médica es aplicarse bloqueador solar 10 minutos antes de hacerse las uñas, no hacerlas más de dos veces al año o cuando exista un evento especial para el cuál se necesite.

En el día a día usar esmalte convencional.

¿Cuáles son los signos de que algo no está bien en las uñas?

Cambios en la coloración de la uña

Si hay hongo puede hacer engrosamiento de la uña

Inflamación

Delgadez o d esgaste de la uña

Debilitamiento

Uñas rugosas

