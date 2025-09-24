¿Los parches para el acné son recomendables? Dermatóloga dio detalles

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Alejandra Téllez, dermatóloga, paso por los micrófonos de Salud y Algo Más, este miércoles 24 de septiembre, para hablar sobre el acné en los adultos.

La especialista explica que usualmente quienes sufren más de este tipo acné son las mujeres, pues puede ser relacionado con temas hormonales, un exceso de testosterona o ir cambiando a medida que pasa el ciclo menstrual, presentándose en los días cerca a la menstruación o en la mitad del ciclo.

Cuando es relacionado con temas hormonales, también se ven síntomas como caída del cabello, crecimiento de pelo en otras partes del cuerpo como la mandíbula o al rededor de los pezones y dificultad para bajar de peso.

¿Son buenas las mascarillas naturales para el acné?

No, según Téllez, esto no es para nada recomendado, pues las frutas tienen un pH que está diseñado de forma natural para ser absorbido en el estómago debido a que deben pasar por un proceso químico. Además, el contacto directo con la piel puede generar infecciones, irritaciones, alergias, no mejora; en los casos de frutas como el limón, genera manchas.

¿Los parches para el acné son recomendables?

La dermatóloga sí los recomienda, dependiendo la marca, pues comenta que hay muchos laboratorios están desarrollando algunos con compuestos como ácido salicílico y peróxido de benzoilo que ayudan a desinflamar y mejorar las lesiones. Por lo que en los casos de querer hurgar la cara, estos los disminuyen o hacen que la extracción pueda hacer sin lastimar la piel.

Escuche la entrevista completa:

