¿Cuál es el tratamiento para el cáncer de piel? Cirujano de cabeza y cuello respondió

El doctor Jaime Buitrago, pasó este, 22 de septiembre, por los micrófonos de Salud y Algo Más de W Radio para hablar sobre el cáncer de cabeza y cuello.

¿Qué es el cáncer de cabeza y cuello?

De acuerdo con el especialista, cuando se habla de tumores de cabeza y cuello no se habla de un lugar específico, puesto que, El cáncer de cabeza y cuello se puede originar en la boca, la laringe, la faringe, la cavidad nasal y los senos paranasales.

Por otra parte, aseguró que hay tres tipos de cáncer a los que se les debe prestar más atención debido a lo frecuente que son:

El cáncer de piel, Buitrago recomendó asistir al dermatólogo constantemente y prestar mucha atención a manchas extrañas. Asimismo, mencionó que se debe prestar atención con la boca, puesto que es ahí donde se desarrolla el cáncer de la cavidad oral. Finalmente, mencionó que el cáncer de tiroides es otro de los casos más comunes.

Tratamiento para estos tipos de cáncer

De acuerdo con el cirujano, en los tumores relacionados con el cáncer de piel, el tratamiento es generalmente quirúrgico, el cual pueden hacer diferentes profesionales.

Lo puede hacer cirujanos plásticos, dermatólogos o cirujanos de cabeza y cuello, no obstante, mencionó que se debe reconocer el tipo de tumor y así mismo el tratamiento.

Con respecto al cáncer de tiroides, aseguró que lo primero que se revisa es el historial familiar.

