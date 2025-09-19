¿Es mejor la diálisis o un trasplante de riñón? Cirujano explicó

El cirujano especialista en trasplantes, con experiencia en trasplantes de riñón y páncreas, estuvo en los micrófonos de Salud y Algo Más, este vieres 19 de septiembre, para hablar sobre el trasplante preventivo de riñón.

El especialista explicó que la insuficiencia renal afecta a ambos riñones a la vez, por lo que el daño es progresivo y lento, comenta que “quienes las tienen saben que un día van a necesitar un trasplante”.

El cirujano remarcó que lo mejor sería no pasar por diálisis, lo ideal sería realizar un trasplante preventivo antes de que se deba llagar a esta medida, sin embargo, aunque es lo ideal, no es muy realista, pues las listas de espera de trasplante tienen una espera de 5 a 6 años.

Si no se cuenta con la posibilidad de que alguien cercano, familiar o amigo que pueda donar el órgano.

¿Cómo saber si tiene un problema de riñón?

Existen muchas formas de diagnosticarla, pero según Prieto, la más común es a través de exámenes de sangre y los niveles altos de la creatinina.

Algunos síntomas de una insuficiencia renal son:

Tobillos hinchados, retención de líquidos

Falta de líquidos

Perdida de peso

Falta de apetito

¿Cómo saber si puede donar un riñón?

Lo que el cirujano recomienda es encontraron centro de trasplante vivo, pues deben ser personas con experiencia. Allí se encargarán de hacer las pruebas necesarias para saber si se es apto para donar.

Personas con diabetes, afecciones del corazón o de los pulmones no pueden ser elegibles para donar.

Por último, comentó que las personas que tienen un trasplante, después de la recuperación de la cirugía, pueden vivir un vida normal, tomando los inmunosupresores para no rechazar el órgano y se deben cuidar de enfermedades infecciosas por tener el sistema inmune tan frágil.

Escuche la entrevista completa:

