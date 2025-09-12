¿Qué es NADS y cuáles son sus beneficios en el cuerpo? Experta dio detalles
NADS no funciona como inyectables como el bótox o fillers, se suministra por consumo oral y también de forma intravenosa.
Imagen de referencia. Foto: Getty Images
La médica funcional, máster en medicina estética y antienvejecimiento, Esthefania González, pasó por los micrófonos de Salud y algo más, este viernes 12 de septiembre, habló sobre el uso del NADS y las células madre.
NADS es una molécula y coenzima que está presente en todas las células del cuerpo, es importante para ayudar al procesamiento de los alimentos, disminuye la inflamación, pues ayuda con la energía celular. Activa las células en todo el cuerpo generando una mejoría del bienestar general.
¿Cómo se aplica NADS?
Esta molécula no funciona como inyectables como el bótox o fillers, se suministra por consumo oral, como suplementos NMN y NR, también de forma intravenosa. Según la medica, esta no solo ayuda con un rejuvenecimiento exterior, sino también interior, haciendo una regeneración interna.
¿Cómo se usa con las células madre?
Las células madre, renuevan y regeneran las células que ya no están teniendo el mismo funcionamiento, explicó la especialista que se utilizan como tratamientos complementarios.
Se debe saber cuando usarlas, el NADS prepara las bases en el cuerpo para el buen funcionamiento de las células madre.
¿En qué enfermedades se puede usar?
La médica recomienda que lo usen personas que presenten fatiga crónica, estrés y dolores generales, también los deportistas de alto rendimiento y personas con enfermedades neurodegenerativas
Escuche la entrevista completa:
