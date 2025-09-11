¿Somatizar es una forma de llamar la atención? Psicólogo explicó

El psicólogo clínico, Jaime Carrera, estuvo en los micrófonos de Salud y algo más, este jueves 11 de septiembre, para hablar sobre la somatización de las emociones

Según el especialista, la somatización consiste en la expresión de las emociones en el cuerpo, explicó que “cada emoción genera distintos cambios fisiológicos que nos permiten sobrevivir más fácil”, por lo que el cuerpo a través de este mecanismo se puede preparar para cualquier situación, por esto comentó “si la mente está mal, el cuerpo lo empieza a sentir”.

Un ejemplo de esto que presenta el psicólogo es el miedo, que por la aceleración del corazón de forma crónica puede llegar a presentar problemas cardiovasculares o también presentarse en problemas estomacales cómo la diarrea, pues es la forma de este de prepararse para huir.

Diferencias entre ser hipocondriaco y somatizar

El psicólogo comentó que cuando se habla de somatización es a partir de las emociones y lo que estas producen, a diferencia de la hipocondría, es una preocupación a partir de una situación física que se expresa de manera desmedida.

¿Es una forma de llamar la atención?

El especialista enfatiza que depende de los casos, pero que cree que hablando específicamente de la somatización no es por buscar un reconocimiento. Esta se presenta en el día a día, puede ser después de una jornada estresante en la tensión en la espalda u hombros, por lo que el dolor generado es real.

