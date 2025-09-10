El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Día mundial para la prevención del suicidio, psicóloga habló de la importancia de una red de apoyo

La psicóloga clínica, Paloma Carvajalino, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más, este miércoles, 10 de septiembre, para hablar del Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

La especialista comentó que hablar de cifras es muy delicado, desde las expedidas en la OMS, una de cada siete personas vive con un trastorno psicológico psiquiátrico y pueden no ser conscientes de ello.

Un gran porcentaje de estas cifras es de hombres, por lo que la psicóloga explica que para los hombres es mucho más difícil comunicar sus sentimientos de frustración y tristeza por el estigma impuesto en ellos en la sociedad.

Esta ideación de suicidio puede llegar por medio de un detonante en la vida de la persona, según la especialista, sea un evento traumático o la desesperación de las personas, pero siempre funciona a partir de un motivo en específico.

Red de apoyo

La psicóloga enfatizó en la importancia de las redes de apoyo, no únicamente cómo la familia o amigos, sino también de profesionales; lo importante en estos acompañamientos como amigos o familia es la escucha y dirigir a quienes están teniendo estos pensamientos a un profesional.

En los términos de familia y amigos se refiere a crear vínculos protectores, mucho más enfocados en lo emocional y comunicación abierta. Como también fomentarlo en colegios con cátedras de control emocional, junto con la normalización de hablar de las emociones, pues en estos contextos es fundamental aprender a ver y entender las señales.

Recuerde que si usted tiene ideas o pensamientos relacionados con el suicidio debe buscar ayudar con un profesional.

Escuche la entrevista completa:

