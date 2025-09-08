Historia de Gabriela Delgado: de la bulimia a crear espacio para hablar de trastornos alimenticios

En entrevista con Mujeres W, Gabriela Delgado, publicista y psicóloga, contó que a los 9 años empezó a recibir burlas por su cuerpo y por ello comenzó a hacer dietas restrictivas que marcaron su infancia. A los 11, la bulimia apareció como una forma de buscar aceptación entre su círculo social, algo que se guardó por años y que solo pudo enfrentar cuando decidió abrir un blog donde escribió sobre el proceso de recuperación que estaba llevando.

Ese blog creció hasta convertirse en ‘Hablando solas’, que, primero, fue una fundación y ahora es toda una organización con equipos de psicólogos, nutricionistas y demas temas interdisciplinarios relacionados a los trastornos alimenticios. En este momento atienden a más de 40 pacientes y acompañan procesos de salud mental y nutrición, sin centrarse en el peso o los estigmas.

Delgado recalcó que el sistema de salud actual aún tiene falencias graves en la atención de estos casos, como lo pueden ser diagnosticos demorados, recomendaciones que no son las más adecuadas y poca empatía hacia los pacientes tratados. De allí nació uno de los grandes objetivos de la psicóloga: Prevenir, educar en talleres y charlas en colegios, con la idea aferrada de que si es posible lograr una recuperación de un TCA.

Hoy, tras haber ido a terapia durante varios años, aseguró que vive en bienestar y que su proposito es acompañar a otros en el camino. “Entendí que mi misión real es el servicio y que la felicidad está en sanar heridas para ayudar a que otros encuentren la suya”, concluyó.

