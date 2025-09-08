¿Cuál es la importancia de organizar el closet? Experta responde

Margarita Díaz, organizadora profesional de espacios, habló en Salud y Algo Más de W Radio y explicó cómo se debe organizar un closet.

Según comentó, organizar el closet no es solo el orden de este sino que se está organizando la vida en general.

“Cuando uno tiene muchos estímulos visuales el cerebro gasta más energía organizando información irrelevante y eso produce estrés”, dijo.

Asimismo, comentó que se puede organizar de varias maneras, ya sea por color, tipo de ropa, temporadas y más.

“La idea es que sea un espacio agradable y no un espacio que estrese, que rico que nos genere tranquilidad”, afirmó.

Aunque señaló que depende del tamaño del closet y de la persona, subrayó que lo importante es que se tengan sistemas que ayuden a hacerlo de una manera sostenible.

Tips para organizar el closet

Díaz detalló que la organización se puede hacer a través de organizadores prácticos, ganchos, separadores y cajas.

Sin embargo, recalcó que para ella es importante “dejar el closet al 70 u 80% de capacidad para que respire”.

Por otro lado, recomendó ordenarlo dos veces al año.

¿Cómo acomodar los zapatos en el closet?

El orden de los zapatos podría darse a través de organizadores para los zapatos, muebles especiales que incluso pueden ahorrar espacio del closet.