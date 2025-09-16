Salud y algo másSalud y algo más

¿Las infecciones vaginales se generan por enfermedades de transmisión sexual? Experta explicó

La médica explica que al rededor del 75% de las mujeres están expuestas a tener una infección vaginal por cualquier caso

Aury Lamadrid

La Médica epidemióloga Melissa Kallmann Santacruz pasó este, 16 de septiembre, por los micrófonos de Salud y Algo Más de W Radio para hablar sobre las infecciones vaginales.

Según la especialista, una infección vaginal no es necesariamente una enfermedad de transmisión sexual, pueden ser una manera de expresar la enfermedad, pero las causas más comunes para una infección es por hongos y/o bacterias.

La médica explica que al rededor del 75% de las mujeres están expuestas a tener una infección vaginal por cualquier caso y que en la mayoría de casos no es por las relaciones sexuales. A las mujeres este tema les genera ansiedad, el 42% de estas sienten ansiedad y depresión el tener una infección vaginal.

Síntomas

La especialista explica que los síntomas varían si se trata de hongos y bacterias, pero lo más importante es el conocimiento del cuerpo como mujer, pues el flujo y olor puede ser cambiante dentro del ciclo menstrual.

Si es generada por hongos, los síntomas pueden ser:

  • Rasquiña
  • Inflamación y/o enrojecimiento
  • No tiene olor
  • Flujo blanquecino grumoso

Si es generada por bacterias, los síntomas que puede presentar son:

  • Mal olor
  • Flujo blanquecino o grisáceo

¿Cómo se trata una infección vaginal?

La médica comenta que es muy frecuente en estos casos que las mujeres se queden calladas por lo que recurren a la automedicación, por lo que aunque no es lo mejor, recomienda que al hacer esto, debe cumplir con los tiempos del tratamiento que indican en los empaques de venta libre para que no sea un tratamiento parcial.

Si presenta recurrencia, 4 o más veces al año, acudir a un médico profesional.

Escuche la entrevista completa:

