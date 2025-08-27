El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Medicina paliativa se utiliza únicamente cuando se está en final de vida? Especialista dio detalles

El Director observatorio colombiano de cuidados paliativos de la Universidad El Bosque, Miguel Sánchez Cárdenas, pasó por los micrófonos de Salud y algo más, este 27 de agosto y habló sobre los cuidados paliativos.

El especialista explicó que es la mejor medicina posible para las personas que sufren de patologías que generan muchos síntomas, estos pueden ser entendidos como sufrimiento y a diferencia de la creencia común, no se aplica únicamente cuando se está en procesos como el cáncer y el final de vida.

También se aplica con personas que están sufriendo enfermedades cardiacas, respiratorias, renales, demencia y neurodegenerativas.

¿Cuál es el tratamiento?

Los servicios de cuidados paliativos, es medicina del dolor enfocado en lo que el paciente siente, tanto como física como mentalmente, por lo que se busca controlar los síntomas con tratamientos farmacológicos, es por esto que, es una medicina personalizada.

Según Sánchez, el enfoque también se lleva a los familiares, pues normalmente quienes aplican para este tratamiento han sufrido de procesos largos y tediosos que también dejan con una gran carga al cuidador.

¿Se puede manejar cuidado paliativo en la casa?

Si se está en la casa se supone que el tratamiento es igual, comenta el director, pues existen varios grupos de atención paliativa en Bogotá que pueden ofrecer la atención completa.

¿Cuáles son los casos que pueden acudir cuando no estén en final de vida?

El director explicó que se da a través de un acompañamiento integral, en donde recibe constantemente sostén psicológico y de síntomas, pues estos no vienen solo del cáncer, también los producen la radio y quimioterapia.

Por último, el especialista explicó que los equipos tienen un acercamiento holístico para este tratamiento, pues atienden problemas físicos y psicosociales, por esto deben ser formados de manera interdisciplinaria, en donde están médicos, enfermeros, psicólogos y otros especialistas.

Escuche la entrevista completa aquí:

