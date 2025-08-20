Nathy Romero: La abogada que convirtió su conexión con los ángeles en un proyecto de vida

Nathy Romero siempre sintió cercanía con los temas espirituales y demás. Desde que era niña, aseguró haber percibido la presencia de los ángeles, una experiencia que más tarde se convirtió en el eje de su vida, tanto profesional como personal.

Hace cinco años, después de atravesar una crisis emocional, decidió transformar su dolor en proyecto para ayudar a los demás, de ahí nació Un Ángel Para Mí, un espacio que quiere acompañar e inspirar a otros con la fe,a la psicología y la espiritualidad. “No es magia ni rituales complejos, es abrirse a escuchar y entender que no estamos solos”, afirmó.

Romero aconsejó cuidar nuestra energía diariamente con pequeños hábitos: dedicar un momento a la conexión personal, mover el cuerpo para soltar las emociones o vivir conscientemente cada instante, incluso los laborales.

Con este proyecto, Nathy Romero logró consolidar una comunidad que ve a los ángeles como un recordatorio de esperanza. “Siempre hay luz, incluso en tu sombra, lo importante es levantarse y seguir brillando” concluyó.

