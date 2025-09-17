¿Es posible prevenir la meningitis? Experto respondió

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este miércoles, 17 de septiembre, el neurólogo Leonardo Bello pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más y dio detalles sobre la meningitis y por qué es tan importante prestarle atención.

De acuerdo con el experto, la meningitis es una inflamación de las meninges, que es un tejido que cubre el cerebro. Además, mencionó que en su mayoría esta enfermedad se presenta por infecciones o virus.

“Cuando es por virus, los síntomas pueden parecer los de una gripe común”, afirmó.

¿Es posible prevenir la meningitis?

El especialista aseguró que es importante cumplir con las medidas de higiene como: los baños diarios, el lavado de manos, el lavado de la ropa.

Asimismo, mencionó que también es crucial el estado inmunológico de cada persona, descansar y comer bien. Puesto que, usualmente esta enfermedad se da en personas que tienen las defensas bajas o que atraviesan tratamientos o enfermedades que disminuyen el sistema inmunológico como pacientes de quimioterapia.

Además, mencionó que se debe prestar atención con las infecciones cercanas al cerebro, pues estas pueden predisponer a la meningitis.

Otitis

Sinusitis

¿Hay alguna vacuna contra la meningitis?

Según el neurólogo, en los casos de meningitis infecciosa se puede aplicar una vacuna anti los neumococos.

“Es por eso que se debe aplicar el régimen de vacunas al detalle desde los primeros años de vida, puesto que cuando somos niños el sistema inmune se están desarrollando”, afirmó.

¿Algunas señales de alarma?

Por último, el doctor mencionó algunos síntomas a los que se debe prestar atención y acudir inmediatamente a los especialistas.

Fiebre alta y constante Dolores de cabeza muy fuertes Cambios en los niveles de conciencia (somnolencia, cansancio, dificultad para abrir los ojos)

Escuche la entrevista completa: