¿Cómo se deben lavar los dientes para evitar el mal aliento? Odontólogo dio tips

Este lunes, 15 de septiembre, habló en los micrófonos de Salud y Algo Más el odontólogo José Miguel Peñaloza, quien se refirió al mal aliento causado por la halitosis, explicando las razones que pueden llevar a que una persona padezca esta enfermedad.

El odontólogo inició explicando que “la halitosis, que se define como un mal olor que emana de la boca, tiene muchas causas y es multifactorial, pero la mayoría de estas se da dentro de la boca, como el 80% o el 90%, así como también hay causas extraorales”.

Y agregó: “Tiene que ver mucho más con nuestra higiene oral, cómo la hacemos y cómo nos cepillamos, sobre todo la boca”.

Explicó, adicionalmente, que entre otras cosas, lo que produce el mal aliento es el “cúmulo de bacterias y comida en la boca, eso hace que se generen una bacteria, estas descomponen la comida y hace que se genere el mal olor en la boca”.

¿Como cepillarse los dientes para evitar el mal aliento?

Peñaloza explicó, así, cómo cepillarse los dientes de forma correcta, pues más allá del uso del cepillo, resaltó el uso de otros productos: raspador para la lengua y seda dental.

Inicialmente, el odontólogo enfatizó en que es bueno tener un raspador de lengua porque en la parte posterior de esta es donde más se acumulan bacterias.

“Es bueno tener un raspador de lengua. Es bueno raspar la lengua para no tener halitosis debido al cúmulo de placa bacteriana en el dorso de la lengua”, dijo.

Ahora, es común ver en algunas personas que tienen la lengua con un aspecto blanco. El odontólogo explicó que puede ser por deshidratación y por mal higiene bucal, por lo que es importante rasparla y cepillarla.

“Cuando no se cepilla bien y no pasan el raspador se vuelve blanca”, comentó.

El experto, en esa línea, enfatizó en que “hay que cepillarse los dientes y obligatoriamente usar la seda dental”. Según el odontólogo, la seda dental es muy importante porque este producto permite que uno pueda realizar higiene bucal en donde el cepillo no llega.

“La seda dental es completamente fundamental como parte de nuestra higiene diaria ”, aseveró.

Por otro lado, dijo que algunos alimentos como la cebolla y el ajo pueden causar el mal aliento y, además, hábitos como fumar y consumir alcohol pueden tener la misma consecuencia.

Escuche la entrevista completa a continuación:

