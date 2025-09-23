¿Cuánto pueden durar unas carillas 3D? Odontóloga explicó

La odontóloga, Paola Ortiz, estuvo en los micrófonos de Salud y Algo Más, este martes 23 de septiembre, para hablar sobre las carillas 3D.

La especialista explicó que estas nuevas carillas tienen el objetivo de darle una naturalidad y estética al diente sin transformarlo, para que no queden sin forma y se ajusten al diente natural de cada persona.

¿Cuánto pueden durar las carillas?

La odontóloga explica que las carillas pueden llegar a tener una duración de 15 a 20 años si son de porcelana, las hechas con resina, que son las más populares, son más frágiles.

La porcelana, según Ortiz, puede soportar una dureza de hasta 500 libras.

También hace mucho énfasis en que para que sea un buen diseño de sonrisa debe ser personalizado.

¿En qué casos no se debería tener un diseño de sonrisa?

Casos como el bruxismo avanzado, enfermedad periodontal, mordida muy cruzada o sobremordida, son aquellos en los que la especialista recomienda no hacerse diseños de sonrisa.

Si el bruxismo no está avanzado, lo que recomienda es utilizar unas coronas, remarca también que “no se trata de hacer carillas sin necesidad”

¿Cuál es la higiene para las carillas?

Ortiz cuenta que una vez puestas las carillas, la higiene debe ser muy rigurosa, por lo menos 3 limpiezas dentales profundas en donde un especialista al año, junto con el aseo diario normal de hilo dental, cepillado y enjuague bucal.

Escuche la entrevista completa:

