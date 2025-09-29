El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Uso del celular provoca deformación de los dedos? Así se produce el “smartphone pinky”

A pesar de que el dedo meñique es el que menos protagonismo tiene en la vida diaria, en la actualidad es uno de los que se usa más constantemente al sostener dispositivos electrónicos como el teléfono, la tablet o incluso al usar la computadora, un uso repetitivo que ha generado una deformación conocida como el “smartphone pinky”.

Para hablar sobre el tema, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más la fisioterapeuta María Gisella Castro.

“El ‘smatrphone pinky’ o ‘meñique de smartphone’ es una curvatura que nace en el borde interno del dedo meñique, generada por el uso constante y sin descanso de dispositivos tecnológicos. Aunque no se trata de una condición médica de gravedad, es una adaptación de nuestro cuerpo que puede, a largo plazo, afectar los músculos de muñeca, del codo, del hombro, e incluso del cuello”, explicó.

¿Cómo evitar que el dedo meñique se deforme por el uso del celular?

Según contó la experta, “siempre tiene que haber unos descansos, es difícil quitar la tecnología de nuestras vidas, pero podemos tomar acciones para no desencadenar problemas en la salud a largo plazo”.

Y es que el uso repetitivo del celular genera la deformación del dedo meñique, pues este es el que soporta el peso del dispositivo, que oscila entre los 200 y 250 gramos.

“Ese peso recae por horas sobre un dedo que no está diseñado para esa función. El meñique es el dedo al que menos se le presta atención en la vida diaria, pero en actualmente es el principal protagonista, pues se ha convertido en el nuevo escritorio digital de miles de colombianos sin que lo sepamos”, agregó.

Recomendaciones para descansar el dedo meñique y la tensión de las manos por el uso de celular

La fisioterapeuta entregó algunas recomendaciones para ayudar a los dedos a descansar por el uso constante del celular:

No inclinar la cabeza para ver el celular, levantar el celular a la altura de los ojos

Ocasionalmente, abrir y cerrar las manos por 10 repeticiones.

Empuñar la mano y hacer movimientos circulares de la muñeca en el sentido de las manecillas del reloj o al contrario.

Hacer un masaje con el pulgar de una mano en la palma de la mano opuesta para relajar los msuculos.

Distribuir el peso del celular en las dos manos, rotar el celular de manera horizontal.

Hacer unas pausas activas entre 30 y 60 minutos.

