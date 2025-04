¿A qué edad es conveniente que los niños tengan su primer celular? Psicóloga explica

En diálogo con Mujeres W, la psicóloga Olga Lucía Yepes brindó algunos consejos para padres en medio del proceso de formación de los niños.

En cuanto al uso del celular, la psicóloga advirtió que este aparato abruma incluso a las personas adultas. Por eso, a pesar de que muchos padres optan por regalar el primer dispositivo a sus hijos cuando estos tienen entre 13 o 14 años –justo al comenzar la adolescencia–, su recomendación es que “mientras más podamos atrasar el uso de celular en los niños, mejor”.

“Cada vez los niños empiezan más temprano con el celular y los problemas que se están viendo hoy en día con temas de pantallas y celulares son enormes”, explicó la experta.

Según Yepes, es común que los adolescentes quieran tener un teléfono móvil, ya que es la época de la vida en la que se busca “pertenecer y ser aceptado”, así que consideran necesario estar conectados para no caer en el FOMO (en lenguaje de internet, significa: Fear Of Missing Out, es decir, temor a perderse de algo importante).

“A nivel del cerebro, es una descarga de dopamina que no es natural (…) tienen la sensación de querer más, todo el tiempo. Esto es muy difícil de controlar en un cerebro que apenas está en desarrollo”, indicó.

En cuanto al ‘bullying’ (matoneo o acoso escolar) en internet, la psicóloga reconoció que, para los padres, es difícil controlar este fenómeno en la actualidad. Por eso, destacó que resulta importante el papel que tienen los colegios en este tema.

Para Yepes, se requiere de un control parental juicioso, ya que “el tema de privacidad en redes es difícil y nuestro papel como papás debe ser súper activo en todo esto”.

Por otro lado, sobre factores como la depresión y la ansiedad motivados por el internet, que pueden estar ligados al uso de los celulares la psicóloga precisó: “Hay niños y adolescentes que pueden tener predisposición genética a la depresión. (Sin embargo, también puede haber) un factor estresante en el ambiente que la dispara”.

En cuanto a la ansiedad, la experta explicó que esta incluso puede ser “aprendida” de los padres, pues sobreproteger a un hijo puede convertirlo en una persona ansiosa.

