¿Cómo saber si esta respirando bien? Experta explicó

Diana Agudelo Urquiso, terapeuta respiratorio, experta y pionera en América Latina de terapia en rinosupatías estuvo en los micrófonos de Salud y Algo Más, este jueves 9 octubre, para hablar sobre la respiración en deportistas.

La especialista explica que aprender a respirar es vital, pues esta acción no solo depende de los pulmones o de la nariz, sino también de los músculos respiratorios, por lo que se tiene que tener en cuenta la forma en cómo se respira.

Explica la terapeuta que lo más básico es entender que la nariz es por donde entra el aire y hacerlo bien, por lo que se debe enfocar la respiración en el músculo diafragmático, no desde lo nasal o la garganta.

Si no se está respirando de la forma adecuada, Agudelo explica que la oxigenación se puede ver afectada, en una persona sana esta debe estar en niveles de 90% o 93%, quienes no lo están se ve entre un 87% o un 89%. Los deportistas tienen una oxigenación del 98%, 99% o 100%.

Algunas señales de que no se está respirando y oxigenando bien son que se empieza a tener más fatiga, somnolencia, irritabilidad.

¿Está mal respirar por la boca?

Según Agudelo, la respiración bucal sí se da en algunas prácticas de alto rendimiento; sin embargo, en el día a día esto no es normal ni está bien, pues esto lleva a retener CO₂ y a alterar la oxigenación.

La especialista recomienda realizar ejercicios de respiración para mejorar y entrenar los músculos, uno de estos es utilizar un pitillo para hacer burbujas o con el pitillo también inhalar de manera profunda por la nariz, retener y soplar por este por un tiempo de 3 a 5 segundos, se debe hacer eso al menos una vez al día.

Escuche la entrevista completa aquí:

