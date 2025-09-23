El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Cuál es la relación entre la calidad del sueño y la salud del corazón? Experto explica

El doctor Antonio Lewis, cardiólogo, habló este martes, 23 de septiembre, en los micrófonos de Salud y Algo Más para dar algunos consejos sobre cómo se debe cuidar el corazón en aspectos como ejercicio, alimentación y sueño.

Cabe recordar que el corazón es, junto a órganos como los pulmones y el cerebro, uno de los más importantes para el funcionamiento del cuerpo humano.

El experto resaltó la importancia de cuidar las “horas del sueño y la cantidad del sueño“.

Lo anterior porque es allí en donde se mide el “tiempo de latencia y nos ayuda a acatar bastantes variables que nos ayudan a controlar la calidad de sueño y la salud cardiovascular”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

