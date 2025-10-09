¿Qué tan saludable tomar bebidas energéticas? Signos de alarma según cardióloga

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

ABC de las bebidas energéticas según cardióloga: ¿Cuáles son los signos de alarma?

Este jueves, 9 de octubre, la cardióloga Stefanni Luna pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más y explicó los riesgos del consumo frecuente de bebidas energéticas.

De acuerdo con Luna, el consumo de este tipo de bebidas está relacionado con personas “apegadas” al ejercicio y a aquellos que las combinan con alcohol.

Asimismo, aseguró que es frecuente que estas personas vean este tipo de bebidas como algo saludable o como una forma de mantenerse activo.

“Esto puede llegar a generar arritmias en personas sanas y en personas que tiene enfermedades cardiacas previas puede ser peor”, aseguró.

¿El café se puede considerar una bebida energizante?

Por otra parte, la experta mencionó que, si bien es cierto que existen arritmias relacionadas con el alto consumo de café, se ha evidenciado que en una persona sana y con consumo de café moderado, no tiene consecuencias.

¿Cuáles son los síntomas provocados por bebidas energéticas?

Finalmente, la doctora Stefanni Luna, mencionó algunos de los síntomas provocados por el consumo constante de bebidas energizantes.

Palpitaciones constantes y oprimen en el tórax, los brazos y/o el cuello

Perdida del conocimiento

Mareo

Deshidratación

Insomnio

Ansiedad

Depresión

Cambios de humor

Es difícil identificar todos los signos de alerta, se requieren más instrumentos para poder verificar. Lo mejor es consultar inmediatamente al médico.

Escuche la entrevista completa:

Play/Pause ABC de las bebidas energéticas según cardióloga: ¿Cuáles son los signos de alarma? 24:15 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles



