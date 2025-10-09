¿Qué tan saludable tomar bebidas energéticas? Signos de alarma según cardióloga
La cardióloga Stefanni Luna hablo con Salud y Algo Más sobre las bebidas energéticas y sus riesgos.
ABC de las bebidas energéticas según cardióloga: ¿Cuáles son los signos de alarma?
Este jueves, 9 de octubre, la cardióloga Stefanni Luna pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más y explicó los riesgos del consumo frecuente de bebidas energéticas.
De acuerdo con Luna, el consumo de este tipo de bebidas está relacionado con personas “apegadas” al ejercicio y a aquellos que las combinan con alcohol.
Asimismo, aseguró que es frecuente que estas personas vean este tipo de bebidas como algo saludable o como una forma de mantenerse activo.
“Esto puede llegar a generar arritmias en personas sanas y en personas que tiene enfermedades cardiacas previas puede ser peor”, aseguró.
¿El café se puede considerar una bebida energizante?
Por otra parte, la experta mencionó que, si bien es cierto que existen arritmias relacionadas con el alto consumo de café, se ha evidenciado que en una persona sana y con consumo de café moderado, no tiene consecuencias.
¿Cuáles son los síntomas provocados por bebidas energéticas?
Finalmente, la doctora Stefanni Luna, mencionó algunos de los síntomas provocados por el consumo constante de bebidas energizantes.
- Palpitaciones constantes y oprimen en el tórax, los brazos y/o el cuello
- Perdida del conocimiento
- Mareo
- Deshidratación
- Insomnio
- Ansiedad
- Depresión
- Cambios de humor
Es difícil identificar todos los signos de alerta, se requieren más instrumentos para poder verificar. Lo mejor es consultar inmediatamente al médico.
Escuche la entrevista completa:
