¿Es necesaria una desintoxicación auditiva por el uso regular de audífonos? Experta dio detalles

La fonoaudióloga, Lorena Romero estuvo en los micrófonos de Salud y Algo Más, este lunes 6 octubre, para hablar sobre qué es la desintoxicación auditiva.

La especialista contó que la desintoxicación auditiva, es darle un descanso a los oídos de la saturación de ruido que pueden experimentar día a día, especialmente cuando se vive en ciudades grandes con mucha contaminación auditiva, en dónde ruidos del tráfico diario puede afectar este sentido.

Romero compara esta situación con la desintoxicación alimentaria, “los oídos también necesitan hacer una pausa para descansar” dijo la experta.

¿Es bueno hacerse limpiezas de oído en casa?

La fonoaudióloga explicó que no, esto puede ser muy especial por lo que lo que recomienda es si se siente alguna incomodidad, visitar lo más pronto posible a un especialista.

Limpiezas como con un copito de algodón puede ser peligroso pues se puede romper la membrana timpánica, llegando a un problema grave sin necesidad, comentó la especialista.

¿Cómo afectan los audífonos al oído?

Romero comentó que quienes usan audífonos si deben hacer pausas auditivas y quienes tienen una profesión que les demanda utilizarlos deben hacerse chequeos al menos cada 6 meses para saber cómo está su función auditiva.

La experta dijo que se asocia la pérdida de escucha a las personas de mayor edad pero enfatizó en que “Hoy en día la población joven está presentando cada vez más pérdida auditiva y está asociado al uso de dispositivos a alto volumen”.

