¿Qué son los probióticos y cómo consumirlos? Experta explicó cómo aportan a la salud digestiva

La nutricionista Laura Ahumada, del Centro Latinoamericano de Nutrición, conversó con Salud y Algo Más y contó todo lo que debe saber sobre los probióticos.

Probióticos | Foto: GettyImages

Divar Ortiz

Según la Mayo Clinic, los probióticos y prebióticos son dos partes de alimentos que pueden favorecer la salud del intestino. Se trata de microorganismos vivos específicos, generalmente bacterias o levaduras, que favorecen la digestión de alimentos o alivian síntomas de ciertas enfermedades.

Para hablar explicar el tema, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más, la nutricionista Laura Ahumada, del Centro Latinoamericano de Nutrición.

“Deberíamos acudir siempre a los alimentos que son fuente de probióticos. Entre ellos están el yogur con probióticos, el kéfir, que es una bebida láctea fermentada. También hay otros como la kombucha o el chucrut. Los lácteos pueden ser los que están más disponibles para consumo cualquier momento y etapas de la vida”, explicó.

¿Los probióticos como pastillas o polvo suplementario son seguros?

La experta también se refirió a las tabletas y la presentación en polvo de los probióticos.

“Siempre recomiendo más los probióticos ya presentes en alimentos. Las tabletas y en polvo requieren de la asesoría de un personal de la salud (…) Los probióticos son muy seguros para el consumo humano, pero si se decide consumirlo de forma suplementaria, solo puede ser con la vigilancia de un experto”, aseguró.

También mencionó que lo ideal sería que todas las personas consumieran alimentos con probióticos, siempre acompañados con otros como frutas, verduras y cereales.

¿Para qué sirven los probióticos?

La nutricionista dijo que no hay que esperar a tener un síntoma de malestar gastrointestinal para consumirlos, se puede empezar en cualquier momento, ya que estos aportan a la construcción de la microbiota.

“Los probióticos ayudan a reducir y manejar las enfermedades gastrointestinales, pueden disminuir las intolerancias a alimentos, disminuyen infecciones gastrointestinales y respiratorias. Una persona que consume probióticos puede regular el estreñimiento, reducir diarrea e incluso infecciones del tracto urinario”, agregó.

Escuche la entrevista completa en Salud y Algo Más:

