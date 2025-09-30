¿Cómo se puede contagiar de salmonella? Médico epidemiólogo explicó

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este martes, 30 de septiembre, el médico epidemiológico Christian José Pallares, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más, para hablar sobre la salmonella.

El médico enfatizó en que la salmonella es una bacteria que causa enfermedades zoonóticas, es decir, enfermedades transmitidas por animales a humanos. Asimismo, remarcó que en la cocina puede darse algo llamado contaminación cruzada, por lo que lo más importante es separar los alimentos como carnes, vegetales, legumbres, etc.

Esta bacteria puede tener un periodo de incubación lo más rápido en 6 horas hasta 3 a 5 días. Puede presentarse en cuadros de diarrea, vómito y fatiga, si los síntomas persisten más de 24 horas y se nota fiebre junto con cambios en el comportamiento, son signos de alarma.

Normalmente, no se trata con antibióticos, quienes pueden llegar a este tratamiento son personas con enfermedades de base como lupus, diabetes o cáncer.

¿Cómo se puede contagiar la salmonella?

Según el especialista, se puede contagiar por medio de alimentos crudos o mal cocinados, o por tablas de cocina en donde se corten las carnes y se mezclen con vegetales u otros elementos de la cocina que pueden llevar al contagio

Pallares aclaró que el contagio no se puede dar por medio de besos entre alguien con salmonella y quien no la tenga, pues la carga de bacterias no es suficiente cómo para que esto pase. Tampoco se puede contagiar por medio de las mascotas más comúnes como perros o gatos; si se tienen mascotas más exóticas como tortugas o reptiles, si puede haber riesgo de contagio, contó el médico.

Escuche la entrevista completa:

