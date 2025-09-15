El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Qué es la dermatitis atópica y cuáles son sus síntomas? Experta dio detalles

La médica cirujana General, Steffanny Camargo, estuvo en los micrófonos de Salud y Algo Más, este lunes 15 de septiembre, para hablar sobre la dermatitis atópica.

La dermatitis atópica es un proceso crónico de inflamación del tejido de la piel, esta puede iniciar desde el primer año de vida, aunque se manifiesta en sus primeras veces entre los primeros 5 años, las causas que lo desencadenan no solo son genéticos.

Según la especialista, puede existir esta afectación por una mutación genética de una proteína llamada filigrana, otras de las razones puede ser una microbiota alterada, intestinal o de la piel. Ya en casos de adultos, puede ser por el estilo de vida, estrés, sueño, contaminación, una dieta inflamatoria, y si aparecen en la adultez pueden ser brotes que han reaparecido.

¿Cuáles son los síntomas de la dermatitis?

Acorde con la especialista, la dermatitis es una manifestación de una patología interna.

Algunas de las manifestaciones de esta enfermedad puede ser la excesiva rasquiña en ciertas partes del cuerpo, infección sobre la piel, placas grandes descamativas en la piel.

Tratamiento de la dermatitis

Camargo explicó que al ser una expresión de una patología interna, la especialista recomienda mejorar la microbiota con cabios de hábitos cómo los del sueño, de alimentación y cuidar el manejo del estrés. Unos consejos más a lo físico cuenta que duchas cortas de agua tibia y cremas emolientes para calmar la picazón.

Escuche la entrevista completa:

