¿Cómo saber que se está sufriendo de las hemorroides? Doctor explicó síntomas y causas

Este viernes, 5 de septiembre, habló en los micrófonos de Salud y Algo Más el doctor coloproctólogo Juan Manuel Troncoso, quien se refirió a los hemorroides y explicó la generalidad de este padecimiento en las personas.

“Todo el mundo tiene hemorroides, son unos colchones que están en el canal anal y otras están por fuera, pero cubiertas por piel. Son normales”, dijo el doctor Troncoso.

¿Por qué se inflaman las hemorroides?

Explicó que estas “se inflaman y se desplazan por malos hábitos defecatorios, por pujar, demorarse más de 10 minutos, tener la deposición dura y tratar de sacarla como sea, el solo hecho de hacer popó ya es un condicionante, también sentarse mal”.

¿Cómo saber si se comenzará a sufrir de hemorroides?

El doctor Troncoso explicó algunos de los síntomas que dejarían entre ver que hay posibilidad de estar sufriendo de las hemorroides.

“Si uno sangra por la deposición, hay que sospechar que tiene hemorroides; colonoscopia de una vez”, contó.

Y agregó: “Si hay sensación de peso, de que tiene algo ahí en el año que no se tenía antes, hay que hacer una colonoscopia. Otra cosa es dolor en la deposición. Cualquier cosa rara que uno sienta en el ano, es mejor consultar”.

¿Cuáles son las causas de la inflamación o desplazamiento de las hemorroides?

“El estreñimiento es la principal causa de los hemorroides. Mucha gente quiere hacer un popó abundante, hay gente que hace y no queda satisfecho con la deposición, ahí puede haber estreñimiento, cuando hay una falta de satisfacción al hacer popó”, dijo el experto.

Explicó, además, que “las hemorroides se pueden controlar con fibra, con agua y mejorando los hábitos defecatorios, pero las 3 y 4 (categoría) si no mejora con el tratamiento médico, lo más probable es que haya que operar”.

Finalmente, el doctor recomendó que una persona no debe demorarse más de diez minutos sentado en el inodoro, y mucho menos pujando. Así mismo, que es muy importante el consumo de fruta y agua.

