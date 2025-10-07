Según la Federación Nacional de Cafeteros, producción de café nuevamente creció durante septiembre

Según el más reciente informe de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), durante septiembre la producción del grano creció 7% en comparación con el mismo mes del año anterior. En otros números, se expuso que en el noveno mes del año se produjeron 1.142.000 sacos, 71.000 más, frente a los 1.071.000 sacos producidos en el mismo mes de 2024.

Para la medición de los últimos 12 meses, según el informe, la producción del grano creció 17% en comparación con el mismo periodo anterior, alcanzando los 14.869.000 sacos de café, 2.111.000 más frente a los 12.758.000 sacos obtenidos un año atrás.

En cuanto al año corrido, es decir el periodo que mide enero – septiembre del 2025, la FNC expuso que la producción creció 10%, alcanzando los 9.970.000 sacos de 60 kilogramos.

Por su parte, Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, celebró la producción lograda en el año cafetero que va entre octubre del año 2024 a septiembre del año 2025 donde se registró una producción de 17% más con relación al año anterior, la cual se considera la más alta de la década.

En cuanto a las exportaciones, el informe de la FNC expuso que para septiembre crecieron 6% en comparación con el mismo mes del año anterior, poniendo en los mercados extranjeros 1.063.000 sacos de café.

Para el año corrido, enero – septiembre del 2025, las exportaciones crecieron 11% en comparación con el mismo periodo anterior, en total se exportaron 9.791.000 sacos de café, cifra superior a la registrada en el mismo periodo del 2024 cuando se vendieron al extranjero 8.786.000 bultos.

Para los últimos 12 meses, las exportaciones en comparación con el mismo periodo anterior crecieron 12%, misma cifra que se registró en la medición de las exportaciones del año cafetero.