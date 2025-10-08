¿Cuáles son los tres problemas de visión más comunes? Experto dio detalles

Javier Celis, optómetra estuvo en los micrófonos de Salud y Algo Más, este miércoles 8 octubre, para hablar sobre la visión.

El especialista explicó que las son 3 las condiciones más comunes en los defectos visuales:

La presbicia que está presente en todos los humanos y se presenta después de los 40 a 45 años, donde se va perdiendo la capacidad de ver de cerca.

La miopía que actualmente presenta un auge en la infancia y adolescencia por lo que cada vez hay más pacientes, este defecto se basa en que no se logra focalizar en la retina resultando en visión borrosa.

El astigmatismo es un defecto de la córnea en donde ésta presenta una curvatura que resulta en visión borrosa.

¿Las mujeres sufren pérdida de visión cuando están embarazadas?

Según el optómetra, en el embarazo suele presentar retención de líquidos lo que genera, ocasionalmente, un aumento de presión en el ojo por lo que puede llegarse a presentar visión borrosa. Esto no significa que se esté perdiendo la visión, dentro de la gestación además de esto también puede haber una mayor sensación de ojos secos, debido a los cambios hormonales.

Celis comentó que es muy importante tratar los defectos visuales y más a temprana edad pues esto ayuda a la comprensión de la información y recalcó que “todo entra por los ojos”.

También explicó que quienes se hayan realizado una intervención quirúrgica con láser y después de un tiempo haya tenido que volver a las gafas puede que en el momento de la intervención el defecto estuviera inestable y ese remanente evolucionó por lo que genera la necesidad de anteojos otra vez, pero que no va a ser con la misma dependencia que se utilizaban antes.

Escuche la entrevista completa aquí:

