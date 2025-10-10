¿Cómo enseñar a los hijos a regular sus emociones? Experta explicó

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Olga Lucía Yepes, psicóloga especialista estuvo en los micrófonos de Salud y Algo Más, este viernes 10 de octubre, para hablar sobre el temperamento de los niños.

La salud mental, no es solo un tema de atención psicológica, sino una habilidad que se aprende y se moldea en el hogar, según la especialista, por esto la necesidad de enseñar a los niños a gestionar su temperamento que es una base biológica de su comportamiento.

La especialista explicó que este proceso no es para eliminar rasgos como la frustración o la ira, sino acompañar al niño para que adquiera estrategias y atraviese esas emociones.

Antes de empezar a instruir a los hijos, la experta sugirió que los padres deben saber si ellos pueden y saben manejar sus propias emociones, pues si no es así, será difícil transmitir el concepto de regulación a los niños.

Identificación: El primer paso es nombrar lo que sienten. Los padres deben actuar como un espejo, señalando las expresiones faciales del niño y diciéndole: “Te veo la carita así, pareces triste”. Escucha y Validación: Cuando el niño exprese una emoción difícil, los padres deben detenerse y escuchar. Es vital validar la emoción que el niño siente pues su dolor es real, aunque el adulto vea la situación desde otra perspectiva. Búsqueda de Soluciones: se acompañar al niño a buscar estrategias. Los padres deben devolverle la responsabilidad preguntando qué va a hacer y por qué eligió esa solución, preparándolo para situaciones similares futuras.

En caso de un impulso o ataque de ira inmediato, la experta indica que se debe regular primero el cuerpo, los padres pueden anticipar y modelar la respiración calmada para que el niño la imite; luego, se refleja y se valida la emoción, antes de pasar a la solución del problema.

La educación emocional es un trabajo consciente que, si bien puede implicar errores, siempre puede repararse, ya que el cerebro es capaz de moldearse constantemente.

