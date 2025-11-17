Concurso DIAN 2676 tiene más de 50 vacantes de empleo abiertas en SIMO, modalidad ingreso y ascenso

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), cuya función principal es la administración y supervisión de las carreras de los servidores públicos exceptuando aquellas de carácter especial, se encarga de dar a conocer la apertura de inscripciones para acceder y ascender a la entidad.

Así, el organismo estatal suele llevar a cabo concursos de méritos para la designación de funcionarios que no están sujetos a sistemas de nombramiento específicos establecidos por la ley, de acuerdo con el artículo 125 de la Constitución. Además, en algunas de las vacantes no es necesario contar con experiencia, lo cual las convierte en opciones ideales para jóvenes que inician su vida laboral.

CNSC inició con el proceso DIAN 2676: ¿Cuáles son las fases?

Mediante el proceso DIAN 2676 se busca proveer empleos vacantes de la planta de personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.

De acuerdo con la normativa vigente, el proceso de selección consta de cinco fases:

Convocatoria.

Reclutamiento.

Aplicación y evaluación de pruebas de selección.

Conformación de la lista de elegibles.

Vinculación a la carrera en período de prueba.

¿Cuáles son los costos de participación y cuántas vacantes hay en el concurso DIAN 2676?

Según explica la DIAN en su página web, los costos de participación definidos por la CNSC dependerán del nivel del cargo al que aspire cada persona: un salario y medio mínimo diario legal vigente (1.5 SMDLV) para el nivel profesional, y un salario mínimo diario legal vigente (1 SMDLV) para los niveles técnico y asistencial.

La convocatoria contempla un amplio número de plazas en diferentes modalidades, en total, se ofertan:

743 vacantes para ascenso.

56 vacantes de ascenso destinadas a personas con discapacidad.

1.107 vacantes para ingreso.

257 plazas para ingreso sin experiencia profesional.

84 vacantes para ingreso de personas con discapacidad.

16 vacantes adicionales para personas con discapacidad que no requieren experiencia profesional.

“La DIAN recomienda revisar detalladamente las pruebas y los puntajes mínimos aprobatorios que aplican según cada tipo de cargo, con el fin de garantizar una participación informada y adecuada en el proceso”, expresan.

Conozca todos los detalles de este concurso así como su inscripción en haciendo clic aquí: https://www.cnsc.gov.co/convocatorias/dian-2676?field_tipo_de_contenido_convocat_target_id=65

¿Cómo buscar las vacantes del CNSC e inscribirse?

Periódicamente, la Comisión Nacional del Servicio Civil publica en su portal web los procesos de selección que se están adelantando, junto con los acuerdos técnicos o anexos, para que los interesados puedan conocer con más detalle la convocatoria; sin embargo, la inscripción se lleva a cabo directamente en el aplicativo ‘SIMO’, por lo que, para acceder y postularse, deberá:

Ingresar a la página oficial de ‘SIMO’ o hacer clic en el siguiente enlace: https://simo.cnsc.gov.co/

o hacer clic en el siguiente enlace: https://simo.cnsc.gov.co/ En la parte superior derecha, oprimir el botón ‘Registrarse’ para crear un usuario / contraseña.

para crear un usuario / contraseña. Iniciar sesión en el aplicativo y en el menú izquierdo, completar todo lo relacionado con la información personal, experiencia laboral, formación educativa, entre otros.

Luego, dar clic en el botón ‘Oferta Pública de Empleos de Carrera’ (OPEC) e indicar el proceso de selección en el que desea participar.

